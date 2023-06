Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Flutkatastrophe bricht über Menschen herein – und über unzählige Tiere. Sind Menschenleben in Gefahr, müssen sie bei der Evakuierung oft zurückstehen. Wer Tiere liebt, wird die Bilder aus den sozialen Netzwerken von um ihr Leben schwimmenden Hunden, Kühen und Rehen, durchnässten Katzen und panikartig über die Autobahn galoppierenden Ponys so schnell nicht los. Kann man sich für solche Fälle wappnen?

„Wir vermissen unseren Kater. Er wurde von der Flut mitgerissen. Hat ihn jemand gesehen?“ „Wem gehört diese süße Maus? Vermutlich Chihuahua-Mix.