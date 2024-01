Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gärtnern ist mehr als die Suche nach Blumen in der richtigen Farbe. Mitunter ist es eine wahre Befreiung. Jedenfalls dann, wenn eine Pflanze aus dem Topf in die neue „Freiheit“ im Garten entlassen wird. Was man tun muss, um ihr einen guten Start zu ermöglichen.

Für viele ist es ein freudiger Akt, eine Blume, Staude oder ein Gehölz aus dem Topf in den Garten zu „entlassen“. Noch mehr, wenn man selbst vorgezogene Gemüsepflänzchen