Als Profiteurin des Klimawandels fühlt sich die Grüne Reiswanze immer wohler bei uns. Sie kann die Gärtnerfreude durch ihren unstillbaren Hunger auf alles Pflanzliche ordentlich trüben. Das kleine Insekt richtet im Garten großen Schaden an, wenn es in Massen auftritt. Wer es entdeckt, sollte daher nicht zögern und schnell handeln. Was hilft?

Gegen ungewollte tierische Mitesser ist kein Garten immun. Zu den ungeliebten Schnecken, Raupen und beißenden Insekten gesellen sich neuerdings – beharrlich und kaum aufzuhalten