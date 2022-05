Ein toller Schnappschuss ist unserer Leserin Petra Sauter aus Neustadt gelungen, den sie uns zu unserer Schmetterlingsaktion geschickt hat: Ein Schachbrettfalter legt gerade ein Ei ab. Melanargia galathea ist es dabei gleichgültig, ob es sich um eine natürlich gewachsene oder eine im Garten angelegte Blumenwiese handelt. Wichtig ist allerdings, dass die Wiese nicht zu früh gemäht wird, denn der leicht an seinem Muster erkennbare Falter lässt seine Eier einfach zwischen die Halme fallen.

Die Aktion „Mähfreier Mai“ der Deutschen Gartenbaugesellschaft 1822 kommt also für ihn genau richtig. Ein Stück Rasen ohne Düngung wachsen lassen und gegebenenfalls mit Wildblumen- und Grassamen etwa von Wiesen-Schaumkraut, Flockenblume und Rispengras anreichern – das gefällt den Faltern und ihren Raupen, die sich ausschließlich von Gras ernähren.

Die Raupe des Schachbrettfalters frisst am liebsten Wiesengräser. Foto: imago images/Blickwinkel

Die Raupen schlüpfen im Spätsommer und überwintern an geschützter Stelle. Wird es wieder warm, fressen sie vor allem nachts an Gräsern bis sie sich am Boden verpuppen und Mitte Juni als Falter schlüpfen. (Quelle: Nabu)

Wer bei der Aktion „Schmetterlingsgarten“ auf der Gartenseite mitmachen will, schickt seine Bilder und Tipps an redcvd@rheinpfalz.de. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen.