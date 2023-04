Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wohl dem, der in diesem verregneten, eher kühlen Jahr ein Gewächshaus im Garten stehen hat. Unter Glas und Kunststoff gedeihen sogar exotische Gemüsesorten bis in den Herbst. Auch für Tomaten ist ein Dach über dem Kopf ein Segen. Was man bei der Auswahl beachten sollte.

Spätfröste noch im Mai, verregnete Sommermonate und nasskaltes Herbstwetter lassen Gemüse, Obst, Kräuter und Zierpflanzen, die es eher warm mögen, in unseren Breiten