Ganz schön viele Menschen leben in einem fernen Tal. Ritter, Herzog, Gräfin, Königin, Bauernvolk und Narren – sie alle brauchen dringend einen neuen König. Zufälligerweise sind bei „King of the Valley“ von Hans van Tol gerade zwei bis vier Kandidaten vorbeigekommen, die nun das Volk möglichst punkteträchtig unter sich aufteilen wollen.

Das Tal besteht aus fünf mal fünf Plättchen, die Bewohner wie Bauern oder Ritter repräsentieren. Die Reiche der Könige/Spieler begrenzen dieses Tal