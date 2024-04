Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

70 Stunden am Stück gemeinsam mit Freunden am Computer zocken: Auf der Gaming-Messe Caggtus in Leipzig haben rund 1900 Menschen die größte LAN-Party Deutschlands gefeiert. Was es damit auf sich hat - und was die Messe noch zu bieten hatte.

Wer den Blick über die große Messehalle in Leipzig schweifen lässt, sieht es überall blinken. Tausende Monitore und dutzende LEDs bringen den sonst dunklen Raum zum Leuchten. Es