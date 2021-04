In Schulen, Behörden und Ämtern besteht eine Menge Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung: Darüber herrscht bei der Jahrestagung des Beamtenbunds Einigkeit.

Ulrich Silberbach beließ es nicht beim Blick auf Vergangenheit und Gegenwart, sondern schaute Richtung Zukunft. Und dort, davon ist der Vorsitzende des Beamtenbunds (DBB) überzeugt, werden wir es irgendwann wieder mit Krisen vom Ausmaß der gegenwärtigen Corona-Pandemie zu tun haben. Dann müsse Deutschland besser gewappnet sein als dieses Mal, weshalb das Land einen „Pakt für Krisenresilienz“ brauche. Zu einem solchen Pakt gehöre das regelmäßige Training von und für Notfall-Situationen ebenso wie eine funktionierende und flächendeckende digitale Infrastruktur.

Die Gesundheitsämter als „Spardose“ der Politik

Dass es an einer zeitgemäßen, auch für Ausnahmesituationen geeigneten digitalen Ausstattung hierzulande in vielen Bereichen hapert, wird nach einem knappen Jahr Corona-Krise kaum jemand ernsthaft bestreiten. Das bekommen nicht nur Schüler, Lehrer und Eltern in Zeiten von Homeschooling zu spüren. In der Pandemie sei deutlich geworden, „dass wir an vielen Stellen noch mit Zettelwirtschaft arbeiten“, räumte Bundesinnenminister Horst Seehofer unumwunden ein. Darunter hätten nicht zuletzt die in der Pandemie ungemein wichtigen Gesundheitsämter zu leiden, verwies der CSU-Politiker auf eine von vielen digitalen Schwachstellen – und verband dies mit einer Portion Selbstkritik: Die Politik habe die Gesundheitsämter über viele Jahre als „Spardose“ betrachtet – mit entsprechenden Konsequenzen für deren personelle und auch digitale Ausstattung.

In normalen Zeiten hätte Seehofer für solche Sätze ordentlich Applaus bekommen. Denn der Minister wie auch der DBB-Vorsitzende sprachen am Montag bei der Jahrestagung des Beamtenbunds – sonst ein beliebtes Stelldichein Hunderter Vertreter der deutschen Beamtenschaft, das aber dieses Mal Corona-bedingt online veranstaltet wurde.

Seehofer verteidigt Föderalismus

Als Motto der Tagung hatte der Beamtenbund den Slogan „Den Staat neu denken“ gewählt. Zu diesem neuen Denken, daran ließ Ulrich Silberbach keinen Zweifel, gehört neben der Digitalisierung auch eine stärkere Wertschätzung der Arbeit, die die öffentlich Bediensteten für die Gesellschaft leisten – nicht nur in der Corona-Krise. Da mochte auch der Innenminister nicht zurückstehen. In Deutschland sei allzu lange der Dienst an der Maschine höher bewertet worden als der Dienst am und für den Menschen, das müsse sich ändern, forderte Horst Seehofer.

Ein Stück grundsätzlicher – und strittiger – wird das neue Denken, wenn es um den Staatsaufbau geht. Neben vielem anderem wurde und wird durch die Pandemie auch das föderale System, also die Aufteilung von Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund, Ländern (und Gemeinden) auf den Prüfstand gestellt. So stoßen die von Land zu Land unterschiedlichen Corona-Verordnungen ebenso auf Kritik wie die Tatsache, dass zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten getroffene Vereinbarungen im Kampf gegen das Virus häufig direkt im Anschluss von den Ländern wieder abgeschwächt oder uminterpretiert werden. Und Ulrich Silberbach monierte, dass es Bund und Ländern bislang nicht gelungen sei, eine „koordinierte Digitalstrategie“ für die Verwaltung zu erarbeiten. Stattdessen herrschten Kompetenzgerangel und politisches Klein-Klein.

Das wollte Horst Seehofer als ehemaliger bayerischer Ministerpräsident so nicht stehen lassen. Der Föderalismus habe sich auch in der Corona-Krise bewährt; nur so sei gewährleistet, dass Maßnahmen „treffsicher“ seien.