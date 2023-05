Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Matthias Basedau (53), Direktor des Giga Instituts für Afrikastudien in Hamburg, beobachtet seit Jahren die Situation in Mali. Mit ihm sprach RHEINPFALZ-Korrespondent Johannes Dieterich.

In Mali bahnt sich eine Krise an. Wie wichtig ist Mali für die Sicherheit in Europa und Deutschland?

Mali ist sicherheitspolitisch schon wichtig. Das Land ist neben Somalia und Nigeria Ausgangspunkt