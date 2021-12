Die erste Ehe von Angela Merkel war eine Studentenehe. Sie währte fünf Jahre.

Wer ist eigentlich Herr Merkel? Der Name der Bundeskanzlerin ist Relikt ihrer kurzen, fünf Jahre währenden Ehe mit Ulrich Merkel. Die beiden lernten sich 1974 während des gemeinsamen Physikstudiums in Leipzig kennen. 1977 heirateten sie, 1982 wurde die Ehe geschieden. Und als Angela Merkel während der Wende in die Politik ging, riss der Kontakt endgültig ab.

Auf ihre erste Ehe angesprochen, sagte Angela Merkel einmal, frühes Heiraten sei in der DDR üblich gewesen. „Der Satz hat mich gekränkt“, bekannte Ulrich Merkel im Jahr 2004 im „Focus“. Nie sprach er schlecht über seine Ex-Frau: Sie sei ihm aufgefallen, weil sie „ein freundliches, offenes und natürliches Mädchen“ war. Beide liebten die Natur, machten Ausflüge ins Grüne. Auf die Frage, warum die Ehe scheiterte, antwortete der Diplom-Physiker, der nach der Wende in Dresden in der Halbleiterbranche arbeitete: „Die Chemie stimmte einfach nicht mehr.“ Das öffentliche Leben, das seine Ex-Frau später führte, wäre nichts für ihn gewesen. Und CDU-Wähler sei er auch nicht.