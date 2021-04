Dass nun ein Gesetzentwurf für eine Helmut-Kohl-Stiftung vorliegt, ist eine gute Nachricht. Dass deren Sitz Berlin sein soll, ist für die Pfalz ein Verlust.

Berlin also statt Ludwigshafen – die Helmut-Kohl-Stiftung soll nach dem Willen von Union und SPD ihren Sitz in der Hauptstadt haben. Das ist natürlich gut zu begründen. Kohl war der Kanzler der Einheit und immer für den Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin. Aber wer Kohls Überzeugungen verstehen will, der muss sich mit seiner Liebe zur pfälzischen Heimat und ihrer Geschichte im Herzen Europas auseinandersetzen. Nicht von ungefähr hat Kohl den Kaiserdom so geliebt und liegt zu Speyer begraben. Völlig zurecht gab es im Straßburger EU-Parlament den Trauerakt für den 2017 verstorbenen Ehrenbürger Europas.

Kein Konsens mit Kohls Witwe

Dass Ludwigshafen nicht zum Zug kommen soll, ist ein Trauerspiel. Die Pfälzer Politik hat es nicht vermocht, die Witwe Kohls, Maike Kohl-Richter, erfolgreich einzubinden. Ja, die Alleinerbin pochte auf inakzeptable Mitspracherechte, und es ist richtig, sich nicht von ihr abhängig zu machen. Aber das vorläufige Ergebnis kann man nur als vertane Chance für die Pfalz bezeichnen. Ein Kohl-Zentrum in Ludwigshafen wäre ein Tourismus-Magnet.

Vielleicht rauft man sich ja doch noch zusammen. Dass die Unionsspitze jetzt Tempo macht, ist gleichwohl richtig. Fast vier Jahre nach Kohls Tod ist die Stiftungsgründung überfällig. Und man darf spekulieren, ob eine mögliche linke Regierung nach der Bundestagswahl das Gedenken an Kohl besonders forcieren würde.