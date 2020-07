Die Regierung schließt nicht aus, dass Menschen während des Lockdowns gestorben sind, weil ihre Krankheiten nicht behandelt wurden.

Die Menschen hätten wegen des Coronavirus Angst gehabt, zum Arzt zu gehen. Darüber berichtet die „Augsburger Allgemeine“. Die Corona-Pandemie habe in deutschen Krankenhäusern auch bei dringlichen Fällen während des Lockdowns zu teils dramatisch weniger Behandlungen geführt. Das gehe aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Redaktion vorliege. Nicht nur plan- und aufschiebbare Eingriffe betreffe das: Während des Lockdowns seien