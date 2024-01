Der pfälzische Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich (Reichenbach-Steegen) wird auf dem ersten Parteitag des „Bündnisses Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit“ am Samstag in Berlin für einen Vorstandsposten kandidieren. Der Pfälzer will Beisitzer werden. Ulrich war bisher als Abgeordneter für die Partei Die Linke im Bundestag. Er ist einer von zehn Volksvertretern, die der Linken den Rücken gekehrt und sich dem Wagenknecht-Bündnis angeschlossen haben.

Auf ihrem Berliner Treffen will die neue Partei auch ihr Europa-Wahlprogramm verabschieden und die Europawahlliste beschließen. Der frühere Linkenpolitiker und das aktuelle Stadtratsmitglied in Frankenthal, David Schwarzendahl, kandidiert für die Europawahlliste. Er strebt Platz 13 an. Der ehemalige Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker und Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel treten als Spitzenkandidaten der Wagenknecht-Partei bei der Europawahl an.