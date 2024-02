Eine Kommission empfiehlt, den Rundfunkbeitrag ab dem kommenden Jahr auf knapp 19 Euro zu erhöhen. Ist dieser Anstieg noch zu rechtfertigen?

Es war ein Witz, aber kein guter: Als ZDF-Intendant Norbert Himmler vor zwei Wochen in der Mainzer Fernsehfasnacht als Ehrengast begrüßt wurde, rief Sitzungspräsident und „Obermessdiener“ Andreas Schmitt: „Da sitzt der Mann, der das alles hier bezahlt.“ Himmler grüßte fröhlich in die Runde, doch jeder, der monatlich 18,36 Euro an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überweist – und das sind fast alle Bürger –, dürfte sich über den flotten Spruch geärgert haben. Denn es sind natürlich die Beitragszahler, die solche Ereignisse finanzieren und den großen technischen und personellen Aufwand möglich machen. Ab dem kommenden Jahr sollen sie sogar noch mehr bezahlen.

Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) empfiehlt einen Beitrag von knapp 19 Euro pro Monat. Die Sachverständigen der Kommission prüfen regelmäßig die Haushaltspläne der Anstalten und leiten daraus einen Vorschlag zur künftigen Höhe des Beitrags ab. Den Sendern ARD, ZDF und Deutschlandradio stünden demnach für die Gebührenperiode bis 2028 pro Jahr 10,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Rund 70 Prozent entfallen dabei auf die ARD, also auf den Sender Das Erste und die dritten Regionalprogramme. Zum Vergleich: Die britische BBC nimmt jährlich 6,3 Milliarden Euro ein.

Die Länder mauern

Weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk Ländersache ist, müssen nun alle 16 Landtage diese Empfehlung bewerten und darüber abstimmen. Eine Änderung des Beitrags bedarf der Zustimmung aller Länder. Doch die KEF-Empfehlung geht einigen Ministerpräsidenten gegen den Strich. Bislang sprachen sich Berlin, Brandenburg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt gegen die Erhöhung aus. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte, der KEF-Vorschlag bewege sich mit einer Erhöhung von 0,8 Prozent „deutlich unterhalb der allgemeinen Preissteigerung“. Sie forderte aber auch einen größeren Reformeifer der Anstalten.

Der wichtigste Medienpolitiker der ostdeutschen Länder, der Chef der Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt, Rainer Robra (CDU), pocht ebenfalls auf deutliche Sparbemühungen der Sender. „Solange dies nicht passiert ist, kann keine Entscheidung für eine Erhöhung getroffen werden“, sagte er der RHEINPFALZ. Er sehe derzeit keine Mehrheit im Landtag von Sachsen-Anhalt, einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags zuzustimmen.

Gefahr für private Anbieter

Robra erkennt zahlreiche Möglichkeiten, mit denen ARD und ZDF abspecken könnten. Beispielsweise müssten die Sender ihr Angebotsprofil verändern: „Das Erste mit einem Schwerpunkt auf regionaler Berichterstattung und das ZDF als national ausgerichteter Sender mit Blick auf das Weltgeschehen“, lautet sein Vorschlag. Als wettbewerbsverzerrend sieht der CDU-Politiker die Situation bei den Online-Angeboten.

Damit meint Robra den Umstand, dass die beitragsfinanzierten Anstalten notwendigerweise auf jede Bezahlschranke verzichten und ihr presseähnliches Angebot konkurrenzlos günstig machen können. „Besonders die Rundfunkanstalten der ARD gefährden die Existenzgrundlage der privaten Anbieter.“ Das Gebot der Stunde seien zudem echte Kooperationen der Anstalten untereinander. So seien Technik und Verwaltung zwei Bereiche, in denen gemeinsame Lösungen die Regel werden müssten.

Die „volle Empörungswelle“

Kooperationen will auch der derzeitige ARD-Vorsitzende, SWR-Intendant Kai Gniffke. „Wir bauchen nicht mehr sieben verschiedene Gesundheitsmagazine, weil Arthrose in Bitburg genauso schmerzhaft ist wie in Bautzen“, sagte er im Januar dem „Tagesspiegel“. Gniffke erinnerte dabei an den Auftrag, den die Anstalten erfüllen müssen: „Wir haben eine ganze Gesellschaft zu versorgen, und zwar unabhängig, ob jung oder alt, ob jemand viel oder wenig verdient, auf dem Land oder in der Stadt lebt.“

Gniffkes Vorgänger, WDR-Intendant Tom Buhrow, beschrieb 2022 in einer Rede im Hamburger Überseeclub die Folgen von Sparrunden: Wer etwas weglasse, „kriegt die volle Empörungswelle ab“. Jedes Bundesland habe eigene Standortinteressen. Bei einem Besuch im Landtag von Sachsen-Anhalt habe er festgestellt, dass die Abgeordneten nichts beim Mitteldeutschen Rundfunk kürzen wollten, man sei „genau richtig aufgestellt“. Stattdessen wollten sie den Saarländischen Rundfunk abschaffen und fusionieren.

Vertrauen in Sender sinkt

Abgesehen von dieser strukturellen Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks leiden die Sender auch an einer Vertrauenskrise. Noch immer wirken die Ereignisse vom Sommer 2022 nach, als beim RBB überhöhte Bezüge für das Führungspersonal, umstrittene Beraterverträge und überdimensionierte Bauprojekte einen Skandal auslösten. Zur Vetternwirtschaft gesellte sich auch der Vorwurf der politischen Einflussnahme in der Berichterstattung. Ein Thema, das vor allem die AfD befeuert.

Die Sender benötigten in der Bevölkerung jetzt eine große Akzeptanz, sagt die Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab (SPD). Im Gespräch mit der RHEINPFALZ formuliert sie Ziele für eine Reform des Rundfunks. Wichtig sei unter anderem die bessere Ansprache der Jugend und in diesem Zusammenhang auch eine stärkere Gewichtung der non-linearen Mediennutzung, also etwa des Streamings. Außerdem müssten effizientere Strukturen geschaffen werden; sie verspricht: „Die Zusammenarbeit zwischen den Sendern wird zum Regelfall werden.“

Bis zum Herbst will die Rundfunkkommission einen Reformstaatsvertrag erarbeiten. Nach Meinung von Staatskanzleichef Robra aus Sachsen-Anhalt muss dabei auch die „nicht mehr zeitgemäße Alleinherrschaft von Intendanten“ sowie eine Deckelung der Gehälter der Führungskräfte diskutiert werden.