Die App sollte schon kurz nach Ostern helfen, Lockerungen vorzubereiten. Jetzt soll’s bis Ende Mai dauern. Wie eine Warn-App funktioniert, worum Wissenschaftler gerade heftig streiten – und warum eine App kein Wundermittel ist.

Raus, jeder will jetzt raus aus dem Shutdown. Und ihn möglichst kein zweites oder drittes Mal mehr erleben, falls die Ansteckungszahlen wieder steigen sollten. Um das möglich zu machen, setzt die Politik große Hoffnungen auf eine Corona-Warn-App. Die Idee: Wenn sich Infektionsketten schneller verfolgen ließen, müssten zwar immer noch Menschen sicherheitshalber zu Hause bleiben – aber nicht mehr wahllos alle.

Virologen sagen: Je schneller die App kommt, desto besser. Doch während 400.000 Österreicher schon eine App auf ihren Smartphones nutzen, hat sich die Bundesregierung noch nicht einmal für ein System entschieden. Und die besten Wissenschaftler Europas haben sich zerstritten. Ein Einblick in Kapiteln.

Das kann eine App

Jede Infektionskette zählt, wenn die Seuche im Zaum gehalten werden soll. Das geht derzeit so: Wird jemand positiv auf Sars-CoV-2 getestet, fragt ihn das Gesundheitsamt mithilfe von Fragebögen, wem er in den Tagen zuvor so nahe kam, dass er das Virus hätte weitergeben können. Diese Kontaktpersonen werden dann angerufen: Sie sollen auch ohne Symptome freiwillig in Selbstquarantäne gehen. Die Methode ist so personalintensiv, dass nun Neueinstellungen und Verschiebungen von Beamten anderer Bereiche in Gesundheitsämter geplant sind und Medizinstudenten zu „Containment-Scouts“ ausgebildet werden sollen. Die Bundesregierung bietet sogar die Hilfe der Bundeswehr an, wenn Länder Engpässe haben. Die Frage-Methode ist außerdem lückenhaft, weil man nicht jeden kennt, in dessen Nähe man im Regionalzug stand. Und sie ist langwierig. Dabei ist Schnelligkeit sehr wichtig, wie der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité in einem seiner NDR-Podcasts erklärt. 46 Prozent der Übertragungen fänden statt, bevor man sich krank fühlt: „Wenn ich als Infizierter Symptome bekomme, ist derjenige, den ich am Anfang infiziert habe, auch schon wieder infektiös.“ Mit einer App könnten Menschen viel schneller erfahren, dass sie in Kontakt mit einem Infizierten standen. Blieben sie früher daheim, steckten sie weniger andere Leute an.

So schützt Technik Daten

In China und Südkorea setzen die Behörden auf Zwang und werten neben GPS-Signalen auch Kreditkarten, persönliche Gesundheitsdaten und Bilder von Überwachungskameras aus, um die Wege von Infizierten nachzuverfolgen. In Israel plant die Regierung, den Geheimdienst Bewegungsprofile der Bürger erstellen zu lassen. Man nennt das Tracking: mittels Funkzellenabfrage oder GPS erfassen, wo sich jemand aufhielt.

Eine andere technische Methode verspricht deutlich mehr Datenschutz: Tracing statt Tracking. Nach Meinung vieler Experten ist Tracing sogar zielgenauer als die grobe Standortbestimmung nach Funkzellen. Es erfasst, wer wem nahe kam – und technisch braucht es dazu weder die Namen der Bürger noch deren Aufenthaltsorte. Konkret geht das so:

So funktioniert die App

Isolde Meier hat die Warn-App auf ihrem Smartphone installiert. Jedes Handy, auf dem die Software läuft, erhält eine zufällige Identifikationsnummer, die sich regelmäßig ändert, und sendet diese auf kurze Instanz regelmäßig aus. In der S-Bahn von Kaiserslautern nach Ludwigshafen sitzt Isolde Meier einem ihr unbekannten Herrn gegenüber – es ist Rainer Schmitt. Die Smartphones der beiden registrieren, dass sie länger als eine Viertelstunde in einem kürzeren Abstand als zwei Meter beieinander sind, und merken sich die pseudonymisierte Kennnummer des Gegenübers; bildhaft kann man von einem digitalen Händedruck sprechen. So entsteht auf jedem Smartphone eine Kontaktliste, die drei Wochen auf dem Handy gespeichert bleibt – und zwar nur dort und nicht in irgendeiner Cloud. Erfährt Rainer Schmitt einige Tage später, dass er mit Corona infiziert ist, bekommt Isolde Meier eine Warnung aufs Handy, ohne dass sie jemals Schmitts Namen erfährt. Sie bleibt nun freiwillig daheim.

Die verwendete Funktechnik dafür ist Bluetooth. Nicht das klassische, das man benutzt, um sein Smartphone kabellos mit einem Kopfhörer zu verbinden, sondern Bluetooth Low Energy, eine Funktechnik, die höchstens auf zehn Meter Reichweite kommt und deutlich energiesparender ist.

Darum wird jetzt gestritten

Bis hierhin sind sich die meisten europäischen Wissenschaftler und Politiker einig: Der Staat erfährt bei all unserem digitalen Händeschütteln weder wohin wir gehen, noch wem wir begegnen. Datenschutz wird gewährleistet durch Pseudonymisierung und lokale Speicherung der Kontakte auf dem Handy. Der Streit beginnt bei der Frage, wie gewarnt wird: Soll ein Infizierter sich melden und dann ein zentraler Server die Warnungen übernehmen? Oder bleibt alles bis zuletzt auf dem eigenen Handy und der Infizierte verschickt die Warnungen selbst an die Kontakte? Anhänger der zentralen Lösung sagen, so könnten die Warnhinweise zuverlässiger verschickt und die Daten außerdem anonymisiert zur Risikoanalyse über die Seuche verwendet werden. Die Kritiker fürchten, ein zentraler Server könnte für Überwachung missbraucht werden oder ein Ziel für kriminelle Hacker sein. Zwar würden auf dem Zentralserver nur Pseudonyme landen, doch durch Zusammenführen von Daten könnte es gelingen, Daten zu de-anonymisieren.

So fiel Europa auseinander

In den ersten Aprilwochen schien es, als sei eine breite Initiative europäischer Wissenschaftler und IT-Firmen auf dem besten Weg, zügig ein Standard-Software-Gerüst zur Verfügung zu stellen, auf dem europaweit nationale Warn-Apps aufsetzen können. Das Projekt mit dem wenig eingängigen Namen Pepp-PT (Pan European Privacy-Protecting Proximity Tracing) war in Eigeninitiative und zunächst ohne Geldgeber entstanden und scharte 130 Experten aus Europa um sich. Am vergangenen Wochenende jedoch sagten sich mehrere Institute von Pepp-PT los, darunter wichtige Partner wie das deutsche Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (Cispa), die Universität Leuven und die Technischen Universitäten von Zürich und Lausanne – während das Robert-Koch-Institut und das Fraunhofer Heinrich Hertz Institut weiter bei Pepp-PT engagiert sind. Die Abtrünnigen werfen dem Pepp-PT-Sprecher und IT-Unternehmer Chris Boos, der auch im Digitalrat der Bundesregierung sitzt, vor, er setze einseitig auf eine zentrale Lösung und handle nicht offen – zum Beispiel ist der Quellcode noch nicht öffentlich einsehbar.

Der am weitesten entwickelte dezentrale Gegenentwurf hat seine Quellcodes veröffentlicht. Er heißt DP3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) und soll bis zum 11. Mai startklar sein. Er ist von den Technischen Hochschulen Lausanne und Zürich zusammen mit internationalen Forschern entwickelt worden und wird vom Schweizer Bundesgesundheitsamt unterstützt.

Die Schweiz also steuert in Richtung DP3T, Spanien, wie man hört, ebenfalls. Österreich hat schon seit Mitte März eine eigene App namens „Stopp Corona“, die das Österreichische Rote Kreuz sich vom IT-Dienstleister Accenture entwickeln ließ. Nach anfänglicher Kritik am Datenschutz haben die Macher ihren Quellcode Bürgerrechtlern und Forschern zur Begutachtung überlassen und wollen jetzt nachbessern und von ihrer bisher zentralen Lösung auf DP3T umschwenken.

In letzter Minute schwenkt Deutschland ein

Die Bundesregierung hatte noch am Mittwoch erklärt, sowohl Pepp-PT als auch DP3T und die Österreich-App in die engere Auswahl für eine deutsche App zu nehmen, allerdings eine deutliche Präferenz für Pepp-PT gezeigt: Sie hatte das Fraunhofer-Institut beauftragt, eine Machbarkeitsstudie dafür zu erstellen. Mit einer zentralen Lösung hätte Deutschland ziemlich isoliert dagestanden – denn derzeit scheint von Europas Kernländern nur Frankreich einer Zentrallösung zuzuneigen. Das Europäische Parlament plädierte für ein dezentrales Modell, der Chaos Computer Club ebenfalls. Mehr als 300 Wissenschaftler aus aller Welt haben in einem offenen Brief mit sehr scharfen Worten vor Überwachung mittels zentralen Lösungen gewarnt. Vor allem aber: Apple und Google haben angekündigt, eine dezentrale Lösung zu bevorzugen. Sie sind die Betreiber der verbreiteten Smartphone-Systeme IOS und Android. Würden diese Konzerne sich weigern, für eine zentrale Lösung Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, könnten viele Smartphone-Besitzer eine solche App gar nicht verwenden. Dann wäre sie nutzlos.

Jetzt ist die Bundesregierung auf den Kurs der anderen eingeschwenkt. Kanzleramtschef Helge Braun und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) erklärten am Sonntag, die Regierung setze auf eine dezentrale Softwarearchitektur. Darin solle die Möglichkeit eingebunden werden, dass Bürgerinnen und Bürger freiwillig in pseudonymisierter Form Daten zur epidemiologischen Forschung und Qualitätssicherung an das Robert-Koch-Institut übermitteln können.

Und schon geht der nächste Streit los

Der nächste Konflikt hat am Sonntag schon begonnen: In einem Brief an den Kanzleramtsminister und den Gesundheitsminister habe der Deutsche Landkreistag eine deutlich weitreichendere Anwendung der App gefordert, schreibt die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“: Die Gesundheitsämter sollten alle Daten aus den Apps bekommen, auch „die jeweiligen örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten“. Eine solche App würde wie ein Peilsender funktionieren. Man sei außerdem „skeptisch“, ob Freiwilligkeit ausreiche, sagte der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager. Derweil betonte die Bundesregierung auch am Sonntag zum wiederholten Male, dass die App auf Freiwilligkeit beruhen soll.

Wann die App wirken kann

Dazu muss man wissen: Zwei Bedingungen sind entscheidend dafür, ob eine App im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus Wirkung entfalten kann. Erstens: Es muss eine Mindestmenge an Leuten dabei sein – mindestens 60 Prozent, sagen die meisten Experten. Es hat aber nicht jeder ein Smartphone. Wenn die Nutzung der App freiwillig ist, müssen die Bürger darauf vertrauen, dass die App, die sie da herunterladen, sie nicht ausspäht- sonst machen zu wenige mit. In einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap erklären sich 56 Prozent bereit, eine App zu nutzen. Wenn Zweifel am Datenschutz wachsen würden, könnte dieser Wert schnell sinken.

Die zweite Bedingung für einen Erfolg der App ist noch wichtiger: mehr Tests. Nur wer weiß, dass er infiziert ist, kann andere warnen. Solange in Deutschland nur Leute mit deutlichen Verdachtssymptomen getestet werden – vorgestern endlich empfahl das Robert-Koch-Institut, dies zu lockern – hilft die beste App kaum. Auch sie kommt dann letztlich immer zu spät. Wunder darf man sich also von einer App zumindest in nächster Zeit nicht erwarten. Sie stoppt das Virus nicht – sie kann nur helfen, seinen Weg zu verlangsamen.