Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum Friedländer als damals 88-Jährige in das „Land der Täter“ zurückkehrte und was sie jungen Menschen mit auf den Weg geben will.

Ihre Freunde in den USA konnten es zuerst gar nicht fassen, als Margot Friedländer 2010 – im Alter von 88 Jahren – in ihre Heimatstadt Berlin zurückkehrte, zurück