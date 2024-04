Das Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung ist ein Weckruf. Der gefühlt tausendste. Deutschland vernachlässigt seine Lehranstalten.

Viele Schulgebäude sind marode. Der Lehrkräftemangel erschwert den Unterrichtsbetrieb erheblich. Diejenigen, in den Klassenzimmern arbeiten, fühlen sich oft überfordert und erschöpft – auch emotional. Kurz: Die Probleme an den deutschen Schulen sind riesengroß.

Die Ergebnisse des am Mittwoch vorgelegten Deutschen Schulbarometers sind ungefähr so überraschend wie die Tatsache, dass die meisten Menschen, die man am FKK-Strand trifft, nackt sind. Dennoch – oder auch gerade deshalb – ist die Untersuchung der Robert-Bosch-Stiftung wichtig. Sie ist ein Weckruf. Auch wenn die Erfahrung leider zeigt: Egal wie laut ein solcher Weckruf und wie schlecht die Pisa-Ergebnisse sind, am Ende schlafen diejenigen, die politisch Verantwortung tragen, doch wieder ein, weil es so bequemer ist.

Zusammenleben erlernen

Auch die Erkenntnis, dass viele Lehrerinnen und Lehrer Mobbing, aber auch physische Gewalt als schwerwiegendes Problem an den Schulen bezeichnen, darf Fachleute – und das sind die meisten Kultusministerinnen und Kultusminister im Land hoffentlich – nicht überraschen. Die Schulen sind mit vielen gesellschaftlichen Problemen konfrontiert. Mehr noch: Sie sind die Orte, an denen viele dieser Probleme eigentlich – zumindest so gut es eben geht – gelöst werden müssten. Denn wo sonst könnten die Kinder in einer immer vielfältigeren Gesellschaft, in der es immer auch soziale Unterschiede geben wird, ein friedliches Zusammenleben besser erlernen als in der Schule?

Deutschland investiert gerade viele Milliarden Euro in seine äußere Sicherheit. Gleichzeitig gilt: Die Schulen sind ein Ort, wo es um die Zukunft, den Zusammenhalt und damit auch die innere Sicherheit der Gesellschaft geht. Die Gesellschaft muss in diesem Bereich erheblich mehr investieren. Sonst schadet sie sich selbst.