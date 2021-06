Die Uefa stoppt die Pläne der Stadt München und lässt keine Illumination des Stadions in Regenbogenfarben beim letzten EM-Gruppenspiel der deutschen Mannschaft zu. Was aber sollen die Regenbogenfarben aussagen?

Die Entscheidung des Europäischen Fußballverbands Uefa, beim EM-Spiel der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn die Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben untersagen, ist bei deutschen Politikern auf breite Kritik gestoßen. So bezeichnete der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich die Ablehnung als „eine Entscheidung der Gestrigen“.

Seit mehr als 40 Jahren steht die Regenbogenfahne als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren. Repräsentiert sehen sich von der Flagge etwa Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Transmenschen.

„Natürliche Flagge des Himmels“

Als erster großer Auftritt des farbenfrohen Musters gilt in der Regel eine Demonstration für die Rechte von Homosexuellen am 25. Juni 1978 in San Francisco. Das Design entwarf damals der schwule Künstler Gilbert Baker. Er entschied sich für den Regenbogen, weil er ihn als „natürliche Flagge des Himmels“ ansah. Auf 18 mal 9 Meter hatte jede der acht Farben eine eigene Bedeutung, etwa Rot für das Leben oder Gelb für die Sonne. „Unsere Aufgabe als Homosexuelle war es, sich zu zeigen, sichtbar zu sein, in der Wahrheit zu leben“, so Baker. In der heute gebräuchlichsten Variante zeigt die Fahne nur noch sechs Farben, die Vielfalt und Zusammenhalt ausdrücken. Von oben nach unten: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila. Der Deutsche Fußball-Bund etwa sieht die Flagge als Zeichen und Bekenntnis „für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung“.

Die Anti-Kriegs-Flagge

Nicht zu verwechseln ist die „Pride Flag“ mit der bunten Anti-Kriegs-Flagge. Die Anordnung der sieben Farben des Friedenssymbols mit dem Schriftzug „Pace“ ist anders: Violett oben und Rot unten.