Dubai profitiert von Oligarchen, die ihr Vermögen vor Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs in Sicherheit bringen wollen

Dubai boomt. Die Nachfrage nach Immobilien in der Glitzerstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ist so steil nach oben geschossen, dass in einigen Vierteln die Villen knapp werden. Der Trend dürfte