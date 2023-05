Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Ukraine erwartet man, dass Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Montag in Berlin eine Entschädigung für das russisch-deutsche Pipelineprojekt Nord Stream 2 aushandelt, das die Ukraine umgeht. Dabei traut man in Kiew Angela Merkel nur noch eingeschränkt.

Für Wolodymyr Selenskyj ist es kein Höflichkeitsbesuch. „Zum Glück spürt Europa bisher nicht die Bedrohungen, die der Bau von Nord Stream 2 mit sich bringt“, sagte der