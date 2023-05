Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Differenzen in der Ampel-Koalition häufen sich. Es gibt Streit über Panzer für Kiew, ein Energieembargo, die Impfpflicht oder das Tempolimit. Das Problem ist nur: Was der Kanzler will, kann man nur erahnen.

Man muss der Ampel-Koalition zugestehen, dass sie einen regelrechten Kaltstart hinlegen musste. Von einer 100-Tage-Schonfrist kann keine Rede sein. Vom ersten Tag an war Krisenmanagement gefragt. Unter