Als Nachfolgerin von Andreas Voßkuhle gehört Astrid Wallrabenstein künftig dem Bundesverfassungsgericht an. Ursula Knapp sprach mit ihr über das Verhältnis des Karlsruher Gerichts zum Europäischen Gerichtshof und über Frauen in hohen Richterämtern.

Frau Wallrabenstein, Sie treten Ihr Amt als Verfassungsrichterin in turbulenten Zeiten an. Gerade hat das Bundesverfassungsgericht sich über den Europäischen Gerichtshof (EuGH) hinweggesetzt und viele gegen sich aufgebracht. Am Urteil waren Sie nicht beteiligt, aber Sie haben es nun mit den Folgen zu tun. Erschreckt Sie das?

Erschrecken,