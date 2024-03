Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt vor einer Niederlage der Ukraine. Überlagert werden seine Mahnungen vom Streit um seine Nachfolge.

Jens Stoltenberg tut das, was er seit zwei Jahren macht. Auch bei der Vorstellung seines Jahresberichts für 2023 fordert der Nato-Generalsekretär am Donnerstag in Brüssel die Verbündeten