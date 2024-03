Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Putins Krieg in der Ukraine wird zunehmend zur Belastungsprobe für die in Sonntagsreden gerne gerühmte Achse Paris–Berlin. Kanzler Scholz und Präsident Macron müssen sich endlich zusammenraufen.

Ist es ein Aussöhnungsversuch, wenn der französische Präsident Emmanuel Macron an diesem Freitag nach Berlin reist? Auch für all jene, die noch immer an den unerschütterlichen