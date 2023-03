Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mexiko befindet sich im Drogenkrieg, in manchen Regionen herrscht eine unvorstellbare Gewalt. Über die Lage in dem Land sprach unser Korrespondent mit Falko Ernst. Er ist Mexiko-Analyst beim Konfliktforschungs-Thinktank „International Crisis Group“ und lebt in Mexiko-Stadt.

Herr Ernst, die Auseinandersetzungen unter den mexikanischen Kartellen nehmen in der jüngsten Zeit massiv an Anzahl und Brutalität zu. Immer mehr Bundesstaaten sind betroffen. Immer mehr Gruppen tauchen auf. Es ist sogar für das Gewalt gewohnte Mexiko extrem. Was ist da gerade los?

Wir