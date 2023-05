Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Israels Präventivschlag gegen die Terrormiliz Islamischer Dschihad im Gazastreifen birgt die Gefahr eines neuen Flächenbrands in Nahost.

Schon seit 15 Jahren leben die nun 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens in einer Art Freiluftgefängnis. Sie können das Palästinensergebiet, das in etwa so groß ist wie die Stadt