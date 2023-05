Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach tagelangem Tauziehen konnten am Wochenende über hundert Bootsflüchtlinge des deutschen Seenotretter-Schiffs Humanity One in Sizilien an Land gehen.

Die Lage war unhaltbar geworden: Über eine Woche mussten insgesamt 179 gerettete Bootsflüchtlinge, darunter mehr als hundert unbegleitete Minderjährige, auf dem deutschen NGO-Schiff ausharren.