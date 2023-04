Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf einem Gipfel in Ostende beschließen neun Länder den schnellen Ausbau der Offshore-Windkraftanlagen.

Die Sicht in Ostende aufs Meer ist an diesem Montag nicht ganz ungetrübt. Doch wenn die Staats- und Regierungschefs ihre Augen etwas zusammenkneifen, können sie am Horizont vor der belgischen Küste