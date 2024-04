Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor der seit Januar als Notunterkunft genutzten Walzmühle in der Südlichen Innenstadt Majed al-Mohammad getroffen. Der 33-Jährige hat sich dort mit anderen jungen Männern unterhalten.

Wohnen Sie in der Notunterkunft?

Ja, ich wohne hier seit einem Monat. Davor war ich in der Erstaufnahmestelle in Trier. Ich komme aus Syrien und kam erst vor fünf Monaten