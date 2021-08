Schwarz-Rot-Grün – auch wegen der Landesfarben Kenia genannt – ist eine politische Koalition, die in Ostdeutschland gut funktioniert. Das schafft dringend nötiges Vertrauen in die Demokratie.

Kenia war gewiss nicht das Traumziel demokratischer Politiker im Osten der Republik. Doch seit beinahe einem Jahr flattern die Farben des ostafrikanischen Landes gleich über drei Ländern: in Brandenburg und Sachsen seit 2019, in Sachsen-Anhalt bereits seit 2016. Diese ziemlich großen Koalitionen aus relativ kleinen Parteien sind zum bestimmenden Regierungsmodell in Ostdeutschland geworden, das auch 30 Jahre nach der Einheit anders tickt als der Westen der Republik.

CDU, SPD und Grüne haben Dreier-Bündnisse gebildet, um der AfD den Weg an die Macht zu verstellen. Der gemeinsame Nenner ist eine Grenze nach Rechtsaußen, die jede demokratische Partei wie auch der liberale Staat benötigen. Denn der Aufstieg der AfD, in einigen Bundesländern von Rechtsextremisten geführt, hat die politische Landschaft radikal verändert. So sind Verantwortungsbündnisse entstanden. Es geht aber nicht nur um die Reaktion auf eine selbsternannte „Alternative“, sondern vor allem um die Frage, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingt. Denn dafür sind auch politische Ideen und der Mut notwendig, etwas Neues zu wagen.

Kein Dino mehr sein

In Brandenburg zeigen sich die Veränderungen besonders deutlich. Selbst die nach drei Jahrzehnten an der Regierungsmacht ausgezehrte SPD hat sich neu erfunden. Regierungschef Dietmar Woidke hat sich vom Image des Braunkohle-Dinos gelöst. Der Ministerpräsident ist auf dem Weg, Brandenburg zu einem Musterland zu machen, in dem Umweltschutz, klimaneutrale Industrie und Wohlstand vereinbar sind.

Der Umbau der Lausitz zum Wissenschaftsstandort wird von der märkischen SPD kräftig vorangetrieben. Die CDU wiederum gibt überzeugend den Law-and-Order-Part. Die Grünen profilieren sich beim Natur- und Klimaschutz und beim Umbau der Landwirtschaft. Nicht nur die Kommunikation zwischen den Partnern funktioniert, sondern auch der politische Kompromiss. Doch der Preis ist hoch: Um alle Projekte trotz Corona umsetzen zu können, will Brandenburg so viel Geld ausgeben wie seit 1990 nicht mehr. Dafür sollen 2021 fast zwei Milliarden Euro Schulden aufgenommen werden. Auch in Sachsen hat sich das Kenia-Bündnis von der soliden Finanzpolitik verabschiedet. Mehr Lehrer und mehr Polizisten, eine bessere Anbindung der Grenzregionen, die Zukunft ohne Braunkohle, die Landwirtschaft mit weniger Agrarindustrie – all das erfordert Investitionen.

Koalitionskonflikte in Magdeburg

Wie schwierig der Kenia-Weg im Osten trotz aller Erfolge ist, zeigt sich vor allem in Sachsen-Anhalt. Zwar wurde in Magdeburg von Anfang an nicht derart harmonisch regiert wie in Dresden und Potsdam. Doch nach vier Jahren fliegen in der Koalition immer wieder die Fetzen. Das liegt nicht nur an den Unterschieden zwischen CDU, SPD und Grünen, sondern auch an Richtungskämpfen innerhalb der Union. Der rechte Flügel liebäugelt mit einer von der AfD tolerierten CDU-Minderheitsregierung.

Doch Kenia kann auch in Sachsen-Anhalt, wo in acht Monaten neu gewählt wird, immer noch als Modell taugen. Diese Bündnisse können trotz aller inneren Widersprüche eben auch zeigen, dass der Staat selbst in der schwierigen Corona-Zeit gut funktioniert. Das schafft Vertrauen in die Demokratie.