Was in Deutschland für den Bundestag bisher nicht so recht gelungen ist, schaffen die Italiener bei ihrem Parlament mit Klarheit: Es wird sogar in beiden Kammern verkleinert werden. Das ist das Ergebnis eines Referendums.

Das Resultat der Volksabstimmung lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Laut Nachwahlbefragungen haben über 60 Prozent der italienischen Stimmberechtigten der Verkleinerung des