An den Gewerkschaften vorbei organisieren die französischen Zugbegleiter Arbeitsniederlegungen. Ein Viertel der Reisenden in Frankreich ist an diesem Wochenende betroffen.

Die Hilferufe und Wutausbrüche französischer Nutzer in den sozialen Netzwerken häufen sich. „Kennt ihr jemanden, der in der Nähe des Bahnhofs von Mulhouse wohnt und meine Katze und mich