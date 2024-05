Das 65. Jubiläum der Partnerschaft zwischen Speyer und dem französischen Chartres steht vor der Tür. Es wird von 8. bis 12. Mai gefeiert.

Die Stadt Speyer empfängt gemeinsam mit dem Freundeskreis Speyer-Chartres, der Feuerwehr mit dem Förderverein St. Florian und der Donaudeutschen Landsmannschaft Freunde und Freunde aus Chartres in Speyer. Die 1959 begründete und sehr aktive Städtepartnerschaft sei die Mühen wert, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD): „Diese tiefe Freundschaft ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Gemeinschaften zusammenkommen, um Brücken zu bauen.“

Zu den Feierlichkeiten gehört die erste Veranstaltung aus der Picknickkonzerte-Reihe mit der Band „Miri in the Green“ am Donnerstag, 9. Mai, 11 Uhr, im Park an der Stadthalle, zu dem die Öffentlichkeit eingeladen ist. Am Abend des Himmelfahrtstags lädt Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) um 18 Uhr zur offiziellen Eröffnung der Ausstellung „Ouvertures – Öffnungen“ der Chartrainer Malerin Marie-Paule Gerbault in die Maximilianstraße 99 ein.Zu besichtigen ist diese dann am Donnerstag und Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 11 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Im Anschluss an die Vernissage findet ein Festakt für geladene Gäste im Historischen Ratssaal statt.

Nachhaltiges Frühstück geplant

Weitere Programmpunkte sind ein nachhaltiges Frühstück mit Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann am Freitag, 10. Mai, zu dem alle Interessierten um 10 Uhr ins Media-Tor in der Maximilianstraße 8 eingeladen sind. Um 14 Uhr wird auf dem Platz der Stadt Chartres eine neue Infotafel anlässlich der Städtepartnerschaft enthüllt, im Anschluss ein „Klima- und Schattenspaziergang“ mit Münch-Weinmann angeboten.

Ebenfalls an den Feierlichkeiten rund um das Partnerschaftsjubiläum beteiligt ist die Bibliothèque Française Speyer. Am Samstag, 11. Mai, ist sie von 10 bis 14 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ geöffnet. Interessierte sind zu einem Empfang im Haus der Vereine (Rulandstraße 4) eingeladen und können bei dieser Gelegenheit die Räumlichkeiten erkunden und mit dem Team in Austausch treten. Um 11.30 Uhr will das Team der Bibliothek dem Dezernenten für Stadtmarketing der Stadt Chartres, Patrick Géroudet, ein Präsent überreichen.

Friedensgottesdienst im Dom

Am Sonntag, 12. Mai, werden die Feierlichkeiten mit einem Fest- und Friedensgottesdienst um 10 Uhr im Speyerer Dom beendet. Am Pontifikalamt nimmt neben Bischof Karl-Heinz Wiesemann Bischof Philippe Christory aus Chartres teil.