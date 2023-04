Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag um 20.02 Uhr werden die Glocken der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche an den Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz erinnern. Exakt fünf Jahre ist es dann her, dass Anis Amri einen gekaperten Schwerlastzug in den gut besuchten Weihnachtsmarkt lenkte.

Erstmals werden am Sonntag die Glocken 13 Mal läuten. Denn im Oktober verstarb ein weiteres Opfer an den Spätfolgen des Attentats vom 19. Dezember 2016. Sein Name soll noch in die Stufen zur Kirche eingraviert werden, wo bereits an die zwölf unmittelbar nach dem Anschlag gestorbenen Menschen erinnert wird. Zum Jahrestag werden sich neben Berlins Noch-Regierungschef Michael Müller (SPD) der Bundespräsident und die Bundestagspräsidentin sowie Angehörige der Opfer vor den Stufen und dem goldenen Riss, der sich zur Erinnerung durch das Pflaster zieht, zum stillen Gedenken einfinden.

Im Anschluss dürfte es einiges zu besprechen geben. Denn auch fünf Jahre nach dem islamistischen Angriff auf ein christliches Symbol im Herzen Berlins, nach drei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in Nordrhein-Westfalen, im Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus bleiben viele Fragen offen.

Überholte These vom Einzeltäter

Die