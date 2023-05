Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Deutschland-Karte für den möglichen Standort eines Atommüll-Endlagers birgt so manche Überraschung. Jetzt liegt es vor allem und erst einmal an der Regierung in München, dass die Suche nicht aufs Neue scheitert.

Es geht um den giftigsten Müll, den die Menschen jemals produziert haben: hochradioaktiven Abfall. In Deutschland wird dieser Müll, nach dem Abschalten des letzten Kernkraftwerks in