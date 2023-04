Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag ist der Vorentscheid für das Amt der 74. Deutschen Weinkönigin. Mit dabei ist Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau. Sie strebt als Quereinsteigerin das hohe Amt an und hat richtig Lust darauf. So langsam steigt die Aufregung, was am Samstag im Saalbau in Neustadt passieren wird.

Dass die knapp 3000 Einwohner zählende Ortsgemeinde am Zipfel des Rhein-Pfalz-Kreises mächtig stolz auf ihre Pfälzische Weinkönigin ist, wird bereits am Ortsein- und ausgang deutlich.