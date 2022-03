Nach der Landtagswahl im Saarland beraten die Parteien am Montag über den Ausgang der Abstimmung. Zunächst treffen sich am Montag die Gremien der im Bundestag vertretenen Parteien in Berlin. Anschließend wollen jeweils Spitzenvertreter die Wahlergebnisse bewerten.

So will etwa CDU-Chef Friedrich Merz um 13 Uhr gemeinsam mit dem bisherigen CDU-Ministerpräsidenten Tobias Hans vor die Presse treten. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken äußert sich bereits um 11.30 Uhr mit Wahlsiegerin Anke Rehlinger.

Am Abend tagen dann im Saarland die Spitzengremien der bisherigen Koalitionspartner CDU und SPD. Der SPD-Landesvorstand kommt um 18.30 Uhr zusammen, der CDU-Landesvorstand um 19.30 Uhr. CDU-Parteichef Tobias Hans hat persönliche Konsequenzen aus der Wahlniederlage angekündigt.

Im Saarland gibt es nach mehr als zwei Jahrzehnten einen Machtwechsel. Bei der Landtagswahl am Sonntag wurde die SPD mit einem haushohen Sieg stärkste Partei vor der CDU. Neue Ministerpräsidentin wird ihre Spitzenkandidatin, die bisherige Wirtschaftsministerin Rehlinger.