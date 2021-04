Wenn SPD-Generalsekretär Daniel Stich bei politischen Gegnern eine Nähe zur AfD auszumachen glaubt, haut er drauf. So auch im Kampf gegen die Abwahl des Neuwieder Bürgermeisters. Michael Mang (SPD) bleibt im Amt. Warum Stich 17 Stunden später den Kommunalpolitiker fallen lässt und die CDU zurückschlägt.

„Neuwied wäre fast Thüringen 2.0 geworden“, schreibt SPD-Generalsekretär Daniel Stich am Donnerstagabend wenige Minuten nach der Abstimmung im Neuwieder Stadtrat. Der von CDU, Grünen und FDP eingebrachte Abwahlantrag ist gescheitert. Die AfD hat sich enthalten, deshalb fehlen vier Stimmen für die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Mang ist erleichtert, spricht von „großer Demut“.

Die Sache mit der Umarmung

Doch der Applaus aus den eigenen Reihen bleibt verhalten. Nicht nur, weil Mang seinen Verbleib im Amt dem Abstimmungsverhalten der AfD zu verdanken hat. Während der Sitzung wird etwas anderes offenbar: Mang hat im Vorfeld mit der AfD gesprochen. Dafür wird er von deren Vertreter in der Sitzung ausdrücklich gelobt. Und dann gibt es noch die Sache mit der Umarmung. Eine AfD-Stadträtin kommt dem Bürgermeister nach der Abstimmung sehr nahe. „Ich war in dem Moment in einem Gespräch und offen gesprochen zu perplex, um diese zurückzuweisen“, erklärt der 39-Jährige später auf RHEINPFALZ-Anfrage. Ungeachtet dessen setzt Generalsekretär Stich in Mainz seinen Angriff gegen die CDU fort. Seit Dienstag wirft er der Union einen „Dammbruch“ vor, spricht vom „versuchten Pakt zwischen CDU und AfD“. In Zeiten von Hass, Hetze und rechtem Terror dürfe man Rechtspopulisten und Rechtsradikalen nicht den roten Teppich ausrollen.

Selbst als Mang via Facebook Stunden später einräumt, dass er mit der AfD in dieser Sache telefoniert hat, verteidigt Stich ihn noch auf dem gleichen Kanal: „Der Bürgermeister hat allen Parteien im Vorfeld der Abstimmung ein Gesprächsangebot zu seiner Amtsführung unterbreitet. CDU will von ihrem Versuch ablenken, Mehrheiten mit der AfD zu bilden.“

Mang, seit drei Jahren im Amt, wird in Neuwied ein problematischer Führungsstil vorgeworfen, außerdem soll seinen Aufsichtspflichten bei der städtischen Immobiliengesellschaft nicht nachgekommen sein, was einen Schaden von mehr als 300.000 Euro verursacht haben soll, berichtet die „Rhein-Zeitung“.

Mang spricht von Vorverurteilungen

Am Freitag, 17 Stunden nach der Abstimmung, macht Stich die Rolle rückwärts, spricht von einem „schweren politischen Fehler“, den Mang begangen habe, indem er mit der AfD über seine Amtsführung gesprochen habe. Stich habe davon erst am Donnerstagabend erfahren. Er legt dem Bürgermeister den Rücktritt nahe. Ohne Erfolg. Mang schickt eine schriftliche Erklärung: „Dazu kann ich nur das betonen (...): Mir ist wichtig, dass rund um meine Person keine Vorverurteilung stattfindet. Sollten die laufenden Verfahren zu dem Ergebnis kommen, dass mir tatsächlich schwerwiegende Fehler (...) vorzuwerfen sind, so werde ich daraus die politischen Konsequenzen ziehen.“

Im Thüringer Landtag war im Februar der FDP-Politiker Michael Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Das galt als Tabubruch: Alle demokratischen Parteien haben beschlossen, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, die in Teilen erwiesenermaßen rechtsextrem ist. Auch damals hatte Stich schnell reagiert, CDU und FDP ein „Vergehen an der Demokratie“ vorgeworfen. Kemmerich trat nach wenigen Tagen zurück.

Im politischen Mainz ist am Freitag viel vom „Bumerang“ die Rede. Stich haut seit Dienstag auf die CDU drauf und hebt damit das lokale Geschehen auf die landespolitische Ebene. Die eigene Abgrenzung zur AfD und die vermeintlich fehlende Abgrenzung politischer Gegner gehört zu einem wesentlichen Bestandteil jeder SPD-Kampagne – auch im Wahlkampf.

Bei der CDU wendet sich das Blatt

Der CDU-Landesvorstand ist zunächst tatsächlich zerknirscht über das Vorgehen der Parteifreunde in Neuwied. CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner beteuert am Dienstag, eine Zusammenarbeit mit der AfD dürfe es nicht geben. Auch der Co-Landeschef der Grünen, Josef Winkler, hadert mit der Basis in der Stadt, von denen einige für die Abwahl stimmen.

Doch Donnerstagabend wendet sich das Blatt bei der CDU: „Der Pakt der SPD mit der AfD macht fassungslos“, schreibt Generalsekretär Schreiner auf Twitter. Die SPD dulde einen Bürgermeister von AfD-Gnaden. Julia Klöckner, Landeschefin und Bundeslandwirtschaftsministerin, meldet sich per Kurznachricht aus Berlin zur SPD: „..moralischer Anspruch war laut Pressemitteilung gestern noch ein anderer. Werden Frau Dreyer und Herr Lewentz sicher aufklären.“ Am Freitag dann fordert Christian Baldauf, Spitzenkandidat für die Landtagswahl, im „Trierischen Volksfreund“, SPD-Parteichef Roger Lewentz müsse Generalsekretär Stich entlassen.

Und die AfD? Der Neuwieder Landtagsabgeordnete Jan Bollinger mokiert sich, dass den Parteien „bei der Entscheidung über die Abwahl eines Stadtbürgermeisters die Frage nach dem Stimmverhalten der AfD wichtiger (ist) als die Folgen für die Stadt.“