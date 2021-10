Die Pleite am Flughafen Hahn kam nicht überraschend. Statt Fehlersuche braucht es jetzt Lösungen.

Ist die Krise eine Chance für die Region oder ihr Untergang? Die Frage sollte jetzt im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Die Pleite am Hahn kam nicht überraschend. Aufarbeitung und Fehleranalyse sind immer gut und wichtig. Die Suche der Schuldigen bringt aber den geschockten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Bürgerinnen und Bürgern in der Region nichts. Sie brauchen Perspektiven, Lösungsansätze und Hoffnung. Diese versuchen gerade zwei Männer zu verbreiten, die wahrscheinlich die anstrengendste Zeit ihres Lebens haben: der Betriebsratsvorsitzende und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde. Die Menschen haben nichts davon, wenn die Bundesländer ihre Hände in die Höhe strecken. Sie haben auch nichts davon, wenn darauf verwiesen wird, dass es sich beim Flughafen um einen privaten Betreiber handelt. Das Gelände hat viel Potenzial, der Flughafen an sich auch. Und letztlich profitieren auch beide Bundesländer von einer guten, vor allem aber gewinnbringenden Lösung.