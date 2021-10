[Aktualisiert 14.14 Uhr] Der Flughafen Frankfurt-Hahn im Bundesland Rheinland-Pfalz ist insolvent. Das teilte das zuständige Amtsgericht Bad Kreuznach am Dienstag mit. Zunächst hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte das Amtsgericht den Insolvenzanwalt Jan Markus Plathner von der Kanzlei Brinkmann & Partner.

Bereits im Sommer hatte ein Gläubiger des Flughafens Hahn im Hunsrück einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Bad Kreuznach gestellt, dann aber wieder zurückgezogen.

Flughafen in der Krise

Der Regionalflughafen, der mehrheitlich der chinesischen HNA-Gruppe gehört, steckt schon lange in der Krise. Ein im Sommer veröffentlichter Geschäftsabschluss weist für das Jahr 2018 einen Fehlbetrag von vier Millionen Euro aus, für 2019 waren Verluste in zweistelliger Millionenhöhe erwartet worden – und 2020 kam Corona.

Anfang 2021 hatte ein Insolvenzantrag gegen die chinesische Mutterfirma HNA für Unruhe gesorgt. Die Landesregierung sagte unter Verweis auf den chinesischen Generalkonsul in Frankfurt, der Flughafen sei davon nicht betroffen. 2017 verkaufte Rheinland-Pfalz seine Anteile von 82,5 Prozent am Flughafen an die HNA, das Land Hessen hält den Rest nach wie vor als stille Beteiligung. Dem Käufer wurden mit Erlaubnis der EU Betriebsbeihilfen, Sicherheitskosten und Investitionshilfen von insgesamt 75 Millionen Euro bis zum Jahr 2024 zugesagt. Das Geld wird immer erst rückwirkend nach dem Vorliegen der Geschäftsabschlüsse ausgezahlt.