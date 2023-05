Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem Untersuchungsausschuss geht es immer um politische Verantwortung, um Schuld – auch nach der Hochwasserkatastrophe mit 134 Toten. Die Opposition in Mainz sucht nach Versäumnissen in der Regierung, die Fraktionen SPD und Grüne sehen nur Fehler beim Landkreis Ahrweiler. Wer bisher bessere Karten hatte.

Rücktrittsforderungen kommen vor, wenn Politiker bei einer Befragung vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss patzen. Deshalb geht es um viel für Bundesfamilienministerin Anne Spiegel