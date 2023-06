Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: Der vorläufige Insolvenzverwalter des Hunsrück-Flughafens hat den Mitarbeitern zugesichert, dass sie ihr Geld bekommen. Er sprach außerdem von „deutlichen Investorenanfragen“. Angebliche Käufer gab es schon früher immer viele, aber Geld brachten sie nicht mit. Wie es wirtschaftlich und politisch um den Flughafen steht.

Politisch schlägt die Pleite des Flughafens Frankfurt-Hahn in der hessischen Landeshauptstadt höhere Wellen als in Rheinland-Pfalz. In Mainz beginnt die parlamentarische Aufarbeitung frühestens in der nächsten Woche, in Wiesbaden schon am Donnerstag. Unterdessen hat Jan Markus Plathner, der vorläufige Insolvenzverwalter, den 430 direkt betroffenen Beschäftigten am Mittwoch zumindest in finanzieller Hinsicht Gewissheit geben können: Sie bekommen ihr Insolvenzgeld. Die Zukunft des Hunsrück-Airports selbst ist völlig offen.

Gibt es Kaufinteressenten für den Flughafen Hahn?

Von