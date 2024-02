Eine Fotochallenge auf dem sozialen Netzwerk Instagram, die einen Monat lang mit wechselnden Themen die Liebe zur Heimat Pfalz zeigt – das ist die Idee von Nadine Dienes aus Essingen. Mitmachen kann jeder.

Vor über drei Jahren ist die Idee zur so genannten Heimatliebechallenge geboren. Nadine Dienes ist eine begeisterte Wanderin, die mit Mann und zwei Kindern die Pfalz am liebsten zu Fuß erkundet. Ihre Wander- und Outdoortipps teilt sich auf Instagram unter dem Namen @heimatliebe.284. Die siebte Ausgabe der Heimatliebechallenge startet am 1. März und lädt erneut zum Mitmachen ein. Die Themen sind abwechslungsreich, bunt und bieten viel Spielraum und Interpretationsmöglichkeiten. Ob nun „unterwegs mit Kids“, „Heimattourist“, „Lieblingsspot“ oder das Thema „Wasser“ – es ist für jeden etwas dabei. Auch die „bunte Heimat“ und der „treue Begleiter“ wollen bildlich oder als Video dargestellt werden. Die Vorgehensweise ist denkbar einfach: einen Beitrag zum aktuellen Thema hochladen, den Hashtag #heimatliebechallenge und das Profil @heimatliebe.284 verwenden und schon ist man mittendrin, findet Gleichgesinnte und Profile mit ähnlichen Interessen, lernt die Pfalz neu kennen und hat einen noch größeren Anreiz die frühlingshafte Heimat zu erkunden. Über 3000 Beiträge finden sich unter dem Heimatliebe-Hashtag bereits. Bei manch einem Thema machen rund 60 Leute mit. Die Challenge läuft den kompletten Monat März, Ein- und Ausstieg sind jederzeit möglich.