Der Weinanbau ist fest in der Pfälzer DNA verankert. Auch in puncto Weinfeste hat die Gegend einiges zu bieten. Auf diesen Festen fühlen sich die RHEINPFALZ-Leser besonders wohl.

Der Pfälzer Weinbau ist Kulturgut und Genuss zugleich. Lebendig wird die jahrhundertealte Tradition besonders im Rahmen zahlreicher Weinfeste, die als feste Größe aus den Kalendern der Pfälzer kaum wegzudenken sind. Auch die UNESCO würdigte den Weinbau als Kulturform und nahm ihn ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes auf. Dabei sind die Feste so facettenreich wie die angebotenen Weine. Eines eint sie jedoch: viel Geselligkeit und Kulinarik. Frei nach dem Motto „Zum Wohl. Die Pfalz“ wird auf Plätzen, Straßen und in Hinterhöfen gespeist und gefeiert. Diese Weinfeste sind laut einer nicht repräsentativen Umfrage in den sozialen Medien bei unseren Lesern besonders beliebt:

Das Traditionelle: Weinkerwe Deidesheim

Zur Deidesheimer Weinkerwe zieht es jährlich Tausende Besucher in das beschauliche Dorf mit knapp 3700 Einwohnern. Darunter auch Leser der RHEINPFALZ, die das Weinfest bei unserer Umfrage gleich zu Beginn nannten. Den Auftakt bildet die traditionell von den „Kerwebuwe“ vorgetragene „Keweredd“ und das anschließende Aufstellen eines Kerwebaums.

Wer mit dem Zug anreist, wird sich unmittelbar im Treiben rund um den Bahnhof wiederfinden, von wo aus die für den Anlass extra umbenannte Weingasse hin zum Marktplatz führt, dem kulturellen Zentrum des Fests. Auf dem Weg zum Ortskern bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um an Ständen und in den Höfen verschiedener Winzer zu verweilen und regionale Weine und Speisen zu genießen. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Wann? 11. bis 22.08.2023

Wo? Ortsmitte, Deidesheim

Mehr Informationen: www.deidesheim.de

Der Rekordhalter: Bad Dürkheimer Wurstmarkt

Der Bad Dürkheimer Wurstmarkt ist nicht nur bei den RHEINPFALZ-Abonnenten beliebt. Das Weinfest erfreut sich auch überregionaler Bekanntheit und kann sich gleich mit zwei Rekorden brüsten: Es ist das größte Weinfest der Welt und beherbergt gleichzeitig mit 1,7 Millionen Litern Füllvermögen das weltweit größte Weinfass. Weitere Besuchermagneten sind verschiedene Fahrgeschäfte, Livemusik und ein umfassendes gastronomisches Angebot mit über 300 Sekt- und Weinanbietern.

Seinen Ursprung findet das neuntägige Fest in der Wallfahrt zur Kapelle auf dem nahe gelegenen Michelsberg. In der Gegenwart sind es vielmehr die traditionellen „Schubkarchstände“, die jährlich über 600.000 Menschen dazu veranlassen , sich auf die Reise nach Bad Dürkheim zu machen. Wer der Pfälzer Kultur besonders nahekommen möchte, findet sich am ersten Wurstmarktmontag zum literarischen Frühschoppen ein. Bei Wein wird dort die Pfälzer Mundart im Rahmen von lyrischen und musikalischen Beiträgen gewürdigt. Alle Informationen zum Wurstmarkt 2023 gibt es hier.

Wann? 08.-12. und 15.-18.09.2023

Wo? Wurstmarkplatz, Bad Dürkheim

Mehr Informationen: www.bad-duerkheim.de

Das Modebewusste: Frankenthaler Strohhutfest

Es ist kein Weinfest im klassischen Sinne, dafür aber das größte Straßenfest der Pfalz: Das Strohhutfest in Frankenthal. Zwar stehen auch hier Wein und Pfälzer Klassiker auf den Speisekarten der über 100 Stände, Hauptakteur ist jedoch eine spezielle Kopfbedeckung: der Strohhut. Auch unsere Leser können sich für den praktischen Dresscode begeistern und nannten das Strohhutfest als eines ihrer liebsten Weinfeste.

Musikalisch begleitet wird die Hutparade von mehr als 50 Bands auf sechs verschiedenen Bühnen. Ehrengast und Botschafterin des Fests ist die jährlich von einer Jury gewählte „Miss Strohhut“. Wer es weniger repräsentativ und dafür lieber sportlich mag, kann sich beim Strohhutlauf zum Abschluss des Festes mit den anderen Besuchern messen.

Wann? 30.05. bis 02.06.2024

Wo? Rathausplatz, Frankenthal

Mehr Informationen: www.frankenthal.de

In tierischer Lage: Das Mußbacher Eselshautfest

Der Name des Weinfests im Neustadter Stadtteil Mußbach geht auf die gleichnamige Weinlage zurück. Auch die Gestaltung des bei RHEINPFALZ-Lesern beliebten Weinfests trägt der tierischen Namensverwandtschaft Rechnung. So führt ein Esel beladen mit einem 50-Liter-Weinfass, dessen Inhalt später an die Besucher verteilt wird, den Umzug zum Auftakt der Feierlichkeiten an.

Auch die Betreiber der Weingüter und Vereine reihen sich in den Zug ein, bevor sie ihren Platz hinter dem Ausschank im ehemaligen Johanniter-Weingut Herrenhof einnehmen. Der denkmalgeschützte Herrenhof bildet das Epizentrum des Weinfests und bietet neben Pfälzer Erzeugnissen auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm.

Wann? 07.07.2023 bis 09.07.2023

Wo? Herrenhof, Mußbach

Mehr Informationen: www.neustadt.eu

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Google Maps Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Panoramablick über die Pfalz: Das Haardter Weinfest

Auch auf das Haardter Weinfest möchten unsere RHEINPFALZ-Abonnenten nicht verzichten. Die erhöhte Lage des ehemaligen Winzerdorfes, das mittlerweile zu Neustadt gehört, bietet seinen Besuchern einen Panoramablick auf die darunter liegende Landschaft. Zusätzlicher Pluspunkt: Durch die unmittelbare Nähe zum Haardtgebirge bleibt die Hochebene meist von Niederschlägen verschont.

Ab Mitte Mai verwandelt sich der Haardter Mandelring in eine Genussmeile, gesäumt von Ständen, die sich der Pfälzer Kulinarik verschrieben haben. Abschluss und Höhepunkt ist das Schubkarenrennen am Vatertag (Christi Himmelfahrt), bei dem es für die Teilnehmenden gilt, mit einen Eimer Wasser auf einem Holzschubkarren einen Parcours zu meistern. Den Gewinner erwartet ein flüssiger Preis in Form von Wein.

Wann? Mitte bis Ende Mai

Wo? Mandelring, Haardt

Mehr Informationen: www.pfalz-weinfeste.de

Außergewöhnliche Anreise: Die Nußdorfer Weinkerwe

Bei einem Besuch der Nußdorfer Weinkerwe wird bereits die Anreise zum besonderen Erlebnis. Statt mit dem Auto oder Bus besteht die Möglichkeit, vom Landauer Stadtzentrum aus mit dem „Schoppenbähnel“ das in den Weinbergen gelegene Winzerdorf zu erreichen.

Besonders zu schätzen weiß ein Facebook-Abonnent der RHEINPFALZ auch die „hohe lokale Weingutdichte“ sowie die „großartigen Leute und authentische Mentalität“ der Südpfälzer. Auftakt für das fünftägige Weinfest ist der traditionelle Fassanstich im Beisein der Landauer Weinprinzessin.

Wann? 04.08. bis 08.08.2023

Wo? Alter Messplatz, Landau (Abfahrt „Schoppenbähnel“)

Mehr Informationen: www.landau-nussdorf.de

Historisches Ambiente: Das Stadtmauerfest in Freinsheim

Eine für ein Weinfest eher ungewöhnliche Kulisse bietet das Stadtmauerfest in Freinsheim. Entlang der mittelalterlichen Stadtmauer schlagen auf einer Strecke von 1,3 Kilometern 17 Stände ihre Zelte auf.

Nach einer Stärkung mit Pfälzer Wein und Gerichten lädt die barocke Innenstadt mit ihren engen Gassen zu einem Spaziergang ein. Grund dafür, dass eine RHEINPFALZ-Leserin sich auch nach 30 Jahren noch immer gerne an ihren ersten Besuch des Weinfests erinnert, ist laut Facebook-Post die offene und herzliche Art der Freinsheimer.

Wann? 14.07. bis 17.07.2023

Wo? Stadtmauer, Freinsheim

Mehr Informationen: www.urlaubsregion-freinsheim.de

Ein besonderes Ambiente, um Pfälzer Weine zu genießen, bieten auch die vielen Hütten im Pfälzerwald. Diese zehn Orte stehen bei den RHEINPFALZ-Lesern besonders hoch im Kurs.