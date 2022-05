Nach zwei Jahren Zwangspause feiert Haardt wieder sein Weinfest auf der Straße. Deswegen werden auch Buslinien verlegt.

Das Haardter Weinfest auf der Straße ist etwas Besonderes, denn in Haardt wird länger gefeiert als in anderen Ortsteilen: Sieben Tage lang, von Freitag vor Christi Himmelfahrt bis zum Feiertag, dreht sich in dem Neustadter Ortsteil alles um Weinfest, Musik, Schorle, Bratwurst und was sonst noch dazu gehört. 2022 kommt hinzu, dass es eines der ersten Feste seit der Pandemie ist.

Für drei eine Premiere

Für Silvia Kerbeck ist es das erste Weinfest auf der Straße, das sie als Ortsvorsteherin feiern kann. Unterstützt wird sie bei der Eröffnung am Freitag, 20. Mai, 18.30 Uhr, auf dem Schulhof von Weinprinzessin Amelie Kempter und ihrem hoheitlichen Begleiter Herzog Nils Liefländer. Auch für diese beiden ist es das „erste Mal“. Ebenfalls zur Eröffnung gehören Musik von der Chorvereinigung Haardt und vom Musikverein Diedesfeld sowie Hip Hop-Tanz von Desteny Alozie und Lea Lechner.

Zehn Ausschankstellen sind entlang des Mandelrings, doch wird das Haardter Weinfest auf der Straße seinem Namen gerecht und es spielt sich auch viel auf der Straße ab. Auf dem Festplatz und an der Pergola seien in diesem Jahr mehr Schausteller als 2019, kündigt Kerbeck an. Letztmals dabei ist der Kulturverein Wespennest mit seiner Ausschankstelle im ehemaligen Weingut Mattern. Zum Jahresende löst sich der Verein auf.

Auch „Blätt’l“-Team dabei

Musik gibt es nicht nur beim „Wespennest“, sondern auch an vielen anderen Stationen. Erstmals beteiligt sich die Arbeitsgruppe Dorfzentrum-Haus Siebenpfeiffer des Projekts Stadtdörfer am Weinfest. An Christi Himmelfahrt präsentiert sie von 13 bis 18 Uhr am Mandelring 47-49 die Band „Haardt of Gold“. Die Fördergemeinschaft Haardt stellt am Samstag, 21. Mai, 15 Uhr, auf dem Dorfplatz das neue Haardter Blätt’l vor. Dort bietet die Kindertagesstätte am Sonntag von 12 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen an.

Montag und Dienstag sind die Tage für Weinfest-Insider, da sind die Ausschankstellen geschlossen und man trifft sich abends zum gemütlichen Feiern an der Pergola. Am Montag, 23. Mai, ist außerdem ab 18 Uhr offenes Singen im protestantischen Gemeindehaus.

Start im Schulhof

Ab Mittwochabend haben die Ausschankstellen wieder geöffnet, und an Christi Himmelfahrt geht es noch einmal richtig rund. Ab 15 Uhr ist das traditionelle Schubkarrenrennen, dessen Strecke geändert wurde. Start und Ziel ist nun am Schulhof, wo um 18 Uhr auch die Siegerehrung stattfindet. Dabei werden die Gewinner in Wein aufgewogen, den sie behalten dürfen.

Zwei Traditionen haben die Pandemie nicht überstanden: Es gibt keinen Käfer-Corso und keine Ausstellung des Hobbykreises.

Mandelring gesperrt

Während des Weinfests ist der Mandelring gesperrt. Weil die Haardter Straße wegen Bauarbeiten ebenfalls nicht befahren werden kann, sei die Busumleitung eine Herausforderung gewesen, so Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck. Die jetzige Lösung sei ein Kompromiss, mit dem vermutlich nicht jeder zufrieden sei.

Betroffen sind die Buslinien 511 und 512 von Mittwoch, 18. Mai, bis Freitag, 27. Mai. Vom 18. bis 20. Mai und vom 23. bis 25. Mai, jeweils ab 15 Uhr, entfallen die Haltestellen Probstgasse, Schule, Am Dorfwingert, Linde und Unterhaardt. Am 21., 22, 26. und 27. Mai werden die Haltestellen ganztägig nicht angefahren. Ersatzhaltestellen in Richtung Haardt sind Rosengarten und Gimmeldinger Straße in Höhe der Hausnummer 80. Eine Ersatzhaltestelle in Richtung Stadt ist in der Martin-Luther-Straße 81.

Außerdem sind vom 18. Mai, 7 Uhr, bis einschließlich 27. Mai die Parkplätze an der Pergola gesperrt. ann