Ein umfangreiches Kinderprogramm, erstmals auch mit Kindertheater und Kinderkonzerten, bietet die Stadt während des Dürkheimer Stadtfestes. Das gesamte Angebot ist wie immer kostenlos. Trotzdem muss man sich im Vorfeld zum Teil um Tickets kümmern.

Dies ist nicht erforderlich für das Werkstattfest der Offenen Kreativ-Werkstatt , das am Donnerstag, 9. Mai, von 11–17 Uhr im Haus Catoir zu kreativen Entdeckungen lädt, und auch nicht für den Mitmach-Museumstag , zu dem das Stadtmuseum am Sonntag, 12. Mai, ab 11 Uhr unter dem Motto „Von Schmieden, Spinnen und anderem Handwerk“ nicht nur in seine Räume, sondern auch in den Hof des Kulturzentrums lädt.

Ein Gratis-Ticket, also im Prinzip eine Platzreservierung, braucht man aber für die beiden Aufführungen des Kindertheaterstücks „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ mit dem Schau- und Figurenspieler Achim Sonntag aus Wengen im Allgäu. das am Freitag, 10. Mai, um 15 Uhr und um 17 Uhr im Haus Catoir zu sehen ist. Das Stück, das Schauspiel, Figurenspiel und den Originaltext der Bilderbuchvorlage von Julia Donaldson verbindet, ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Und ebenfalls Karten benötigt man für das Kinderkonzert mit dem Titel „Mondgeflüster“ , das das Freinsheimer Musik-Duo „Mélange à Deux“ am Samstag, 11. Mai, ebenfalls zweimal zusammen mit der Neustadter Schauspielerin Leni Bohrmann im Haus Catoir auf die Bühne bringt – wiederum um 15 Uhr und um 17 Uhr. Das Konzert ist für Kinder ab vier Jahren konzipiert. Im Mittelpunkt steht Coda vom Planeten Kanon, die mit Musik an fremde Orte im Weltall reisen kann und dabei Töne in ihrem Klang-Glas, die ihr besonders gut gefallen: hohe und tiefe, laute und leise, schöne und schräge.

Gleichfalls für Kinder nicht uninteressant (aber nicht nur für die) ist natürlich das Entenrennen , das am Himmelfahrtstag ab 14.30 Uhr an der Isenach stattfindet. Der Startschuss fällt an der Ecke Gerberstraße.

