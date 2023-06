Was für eine Woche für Dirk Herber: Der Mußbacher Ortsvorsteher war zunächst gemeinsam mit der CDU-Landtagsfraktion in der irischen Hauptstadt Dublin zu Gast und hat dort viel über Politik und Wirtschaft auf der grünen Insel erfahren. „Ein spannendes und schönes Land“, so Herber. Und kaum war er am Donnerstagmittag wieder daheim, ging es direkt in den Herrenhof, um beim Aufbau fürs Eselshautfest zu helfen. „Und das ist auch schön“, betont Herber, der das Zusammenspiel und die Abwechslung von Landes- und Ortspolitik ja sehr schätzt.

Und wie wohl er sich im Kreise seiner Mußbacher fühlt, konnten alle Besucher der Eröffnung des Eselshautfestes am Freitagabend sehen. Gemeinsam mit Weinprinzessin und Traubenblütenprinzessin sowie dem Esel zog Herber vom Tor in den Herrenhof ein. Einen großen Umzug gab’s früher mal, heute fällt der Auftakt etwas kleiner aus. Aber das tut der guten Stimmung keinen Abbruch.

Viel Livemusik

Premiere feierte dabei Weinprinzessin Emma Klemm. Sie bekleidet ihr Amt seit Anfang April und durfte nun erstmals ganz offiziell die Festgäste begrüßen. Dass dann sogar für sie selbst ein Ständchen gesungen wurde und auch Herber ein Geschenk dabei hatte, hatte einen einfachen Grund: Emma Klemm feierte am Freitagabend ihren 20. Geburtstag. Ganz vorbildlich für die Mußbacher Weinprinzessin: Direkt vor der Haustür auf dem Eselshautfest. Schon ihre zweite Festeröffnung hat Traubenblütenprinzessin Leni Dörlich erlebt. Sie ist seit einem Jahr im Amt und die erste Mußbacher Traubenblütenprinzessin. „Die Wahl der Prinzessinnen soll immer im jährlichen Wechsel stattfinden“, erläutert Herber. Er freue sich, dass beide gerne ihren Heimatort repräsentieren.

Außer den Reden gab es bei der Eröffnung auch Chorgesang und einen Auftritt der Kinder der Trachtengruppe. Danach wurde mit Freiwein aufs Fest angestoßen – gefeiert wird heute und morgen (mit Kerwegottesdienst um 10.30 Uhr) sowie am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag. Im Herrenhof gibt es Livemusik und mehrere Ausschankstellen.