Nicht nur spannende Hintergründe, aktuelle Nachrichten und Geschichten aus der Pfalz, auch Spiele und Rätsel sind jetzt in der neuen RHEINPFALZ-App zu finden.

Kreuzworträtsel, Sudoku und Fehlersuchbilder: Alle Spiele und Rätsel, die sie von unserer Webseite kennen, finden sie jetzt auch in der App. Damit haben sie die Unterhaltung auch unterwegs immer dabei und können leicht über das Würfelsymbol in der Leiste am unteren Bildschirmrand darauf zugreifen. Dabei ist es egal, ob Sie sich in der Webseite- oder der Zeitungsansicht befinden.

Beim Sudoku und Kreuzworträtsel stehen drei Schwierigkeitsgrade für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis zur Verfügung. Die Spiele und Rätsel wechseln jeden Tag, sodass es nicht langweilig wird. Außerdem werden die Rätsel der letzten sechs Tage angezeigt, falls man eins verpasst hat oder sich noch mal daran versuchen möchte. Wer beim Knobeln besonders schnell ist, kann sich in der Highscore-Liste mit andern Spielern messen oder seine Erfolge mit andern Lesern teilen.