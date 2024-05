Bei einer Demonstration am Tag der Arbeit ist es in Stuttgart zu einem Zwischenfall gekommen. Eine Versammlung in der Innenstadt ist unterbrochen und angehalten worden, teilte die Polizei am Mittwoch auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Es sei zu Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen, diese hätten mit Pfefferspray und Schlagstöcken reagiert. Ob bei dem Zwischenfall Menschen verletzt wurden, war zunächst noch unklar, wie ein Polizeisprecher der dpa auf Nachfrage sagte.

Stuttgart (dpa) - Die Demonstration richtete sich nach Angaben des Sprechers «gegen Sozialabbau», setzte sich «für eine solidarische Gesellschaft» ein und sei von einer Einzelperson angemeldet worden. Laut dem Sprecher seien überwiegend Personen aus dem linken Spektrum anwesend gewesen, darunter auch aus der linksradikalen Antifa.

In einem weiteren Post auf X sprach die Polizei von «massiven Straftaten und Auflagenverstößen». Einzelne Versammlungsteilnehmer seien umschlossen worden. Die Polizei rief Teilnehmer auf, sich an die Anweisungen der Einsatzkräfte zu halten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Post der Polizei