Bei einem Anglerausflug bei Steinfeld entdeckte ein Leser eine ihm unbekannte Spinnenart. Ein braunes, haariges Wesen ließ sich auf seiner Ausrüstung nieder und verharrte dort mehrere Minuten. Er bat die RHEINPFALZ um Bestimmungshilfe. Wir haben den Fund mehreren Experten gezeigt. Denn tatsächlich könnte er eine kleine Sensation sein. Mehrere Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich um eine extrem seltene Jagdspinnenart handelt, die sonst nur in größeren Seen- und Moorlandschaften vorkommt. In Rheinland-Pfalz wurde sie bislang erst einmal nachgewiesen - und das liegt 22 Jahre zurück.

Könnten die zurückliegenden nassen Monate den neuen Gast in die Südpfalz gebracht haben? Ist die Spinne für den Menschen gefährlich? Und was sollten Sie tun, wenn Sie solch einem Exemplar in der Natur begegnen? Das erfahren Sie im ausführlichen Artikel.